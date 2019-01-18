Даленов: Наше министерство - проводник экономических политик

Мы всегда руководствуемся долгосрочными интересами - вице-министр.

Первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о привлечении инвестиций, передает Zakon.kz.

- Как известно, функция по формированию государственной политики по привлечению инвестиций передана в МНЭ. Как вы считаете, насколько эффективна данная мера?

- Наше министерство является проводником целого ряда экономических политик. Это налоговая политика, бюджетная, таможенная, торговая, вопросы ЕврАзЭС, управления гос. активами, конкуренции и т.д. Конечной целью данных политик, так или иначе, является стимулирование инвестиций, а они, в свою очередь, генерируют производство, рабочие места, налоги.

Поэтому новая функция вкупе с действующими полномочиями, считаю, позволит более акцентировано проводить инвестиционную политику.

-То есть, Вы считаете, что раньше бюджетники смотрели только на бюджет, налоговики – на пополнение бюджета, антимонопольщики – на конкуренцию, и многие инвестиционные инициативы не могли пройти сквозь узкие интересы. Теперь же все интересы будут поставлены на страже инвестиций?

- Конечно, здесь очень важна координация. Не скажу, что раньше Налоговый кодекс не был направлен на привлечение инвестиций, как раз таки в новом налоговом законодательстве появилось много новых фишек, облегчающих производство. Аналогично и в других сферах работы Министерства.

Но, конечно, бывают моменты, когда отраслевые интересы превалируют, и другому министерству тяжело доказать и донести свои инициативы.

Теперь же мы напрямую формируем государственную политику по привлечению инвестиций и намерены скоординировать все имеющиеся у нас широкие полномочия с прицелом на инвестиции.

- Другими словами, если раньше к Вам приходил документ от другого Министерства, то Вы его, что называется, "рубили" если он нес, например, потери для бюджета?

- Нет, такого не было и раньше. Наш ведомственный интерес – это развитие экономики, а это, согласитесь, не узко. И мы всегда руководствуемся долгосрочными интересами. Т.е. если рассматривались льготы или преференции, которые сулят хороший экономический эффект, мы всегда голосовали за такие стимулы.

Просто теперь, учитывая наши текущие полномочия, наше Министерство станет самым сильным "лоббистом" в вопросах привлечения инвестиций. От этого выиграют все.

- Звучит хорошо. Но практически какие шаги вы намереваетесь предпринять? Что нового планируете сделать?

- Во-первых, мы намерены предложить законодательные поправки и посмотреть, что можно еще хорошего сделать. Мы "бросили клич" среди заинтересованных сторон, мы привлекаем к обсуждению международные организации, предпринимателей, инвесторов.

Во-вторых, мы создаем при Министерстве постоянно действующий Штаб по инвестициям, который будет собираться еженедельно как по вопросам тактического характера, так и по поправкам в законодательство. Достигнута договоренность с МФО о передаче последнего мирового опыта и предоставлении технической помощи по совершенствованию инвестиционного законодательства с учетом последних новаций.

Константин Лимитовский, старший советник президента по связям с клиентами и программированию Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка отметил, что уверен в запуске первого проекта уже в этом году. "Мы готовы рассмотреть предложения по конкретному проекту и готовы проявить максимальную гибкость и оперативность в вопросах финансирования проекта", - считает он.

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