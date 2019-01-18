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Курсы валют на выходные дни

Курсы доллара и рубля выросли на дневных торгах.

Фото : Zakon.kz18 января 2019, 16:09

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,98 тенге за доллар при объеме торгов 51 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 378,66 тенге за доллар (+2,06 тенге), суммарный объем торгов – 84,85 млн USD (-27 050 тыс. USD.).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7165 тенге за рубль при объеме торгов 31,2 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7165 тенге за рубль (+0,0343 тенге), суммарный объем торгов – 31 200 тыс. рублей (+22 200 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 379,1-381 тенге, евро - 431,1-433,9 тенге, рос.рубля - 5,68-5,74 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.


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