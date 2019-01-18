За что трансгендеру из Алматы грозит новый срок

Известно о двух случаях, произошедших в колонии и СИЗО.

Стало известно, за что осужденную в 2017 году трансгендера Викторию Беркходжаеву привлекают к уголовной ответственности, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК, в сентябре 2018 года на основании постановления прокурора Илийского района Алматинской области в отношении осужденной Беркходжаевой было начато досудебное расследование по ст. 428 (Злостное неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения) УК РК. В связи с этим ее перевели из учреждения ЛА-155/4 п. Жаугашты в алматинское СИЗО.

"Находясь в СИЗО, она применила физическую силу в отношении сотрудников. Сорвала с форменной одежды погон и разбила настенное зеркало. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации учреждения и собранный первоначальный материал передан в ОП УП Турксибского района Алматы для принятия процессуального решения", - сообщили в КУИС.

Что касается факта, зарегистрированного в ЛА-155/4 п. Жаугашты, то, как сообщалось ранее, дело передано в Илийский районный суд, по статье 429 ч. 2 УК РК - Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

В ведомстве также отметили, что по состоянию на 17 января 2019 года состояние здоровья Беркходжаевой удовлетворительное. К слову, она имеет отрицательную степень поведения и ряд взысканий.

История о том, что в Алматы судятся два трансгендера всколыхнула общественность осенью 2016 года. Один бывший мужчина написал заявление в полицию на другого бывшего мужчину по факту вымогательства. История взаимоотношений подсудимой и потерпевшей достаточно сложная. Они познакомились у хирурга, где проводили операции по смене пола. Между девушками-трансгендерами завязалась дружба, которая "треснула" из-за некоего мужчины, который якобы оказывал покровительство одной из фигуранток дела, он оказался их общим знакомым. Подсудимая Виктория Берходжаева сначала собиралась вымогать деньги у него, так как тот женат. Затем переключилась на свою знакомую. Она вымогала с нее крупную сумму в обмен на молчание о том, что когда-то та была мужчиной.

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