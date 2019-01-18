Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

По предварительным данным, столкновение произошло над Татарским проливом, когда истребители выполняли плановые полеты.

На Дальнем Востоке произошла авария с двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34, об этом сообщили информагентства со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, самолеты столкнулись над Татарским проливом. Источник агентства в силовых структурах сообщил, что при этом один истребитель упал в море, а судьба другого не известна.

"Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", — сказал источник.

"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться, — рассказал источник "Интерфакса" в экстренных службах. — После этого в небе наблюдали два парашютных купола".

Собеседник также не исключил, что самол​еты могли столкнуться в воздухе. По его данным, сейчас одна из версий произошедшего заключается в том, что "пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета предположительно могли столкнуться".

Источник агентства позже уточнил, что самолеты выполняли плановые полеты из​ аэропорта Хурба (недалеко от Комсомольска-на-Амуре), когда столкнулись в воздухе. После этого один истребитель упал, другой Су-34 приземлился с отказавшим двигателем, уточнил собеседник.

Источник "РИА Новости" в силовых структурах сообщил, что один из фронтовых бомбардировщиков пропал с радаров, при этом экипаж второго, летевшего рядом, видел два купола парашютов, раскрывшихся после катапультирования. Агентство уточняет, что Су-34 упал в Татарский пролив, между Сахалином и Хабаровским краем.

Минобороны России позже подтвердило информацию об аварии. В ведомстве сообщили, что самолеты "коснулись друг друга в воздухе", экипажи обоих Су-34 катапультировались. Уточняется также, что самолеты совершали полет без боекомплекта.

Спустя примерно полтора часа после первых сообщений об аварии Минобороны рассказало, что вертолет поисково-спасательных сил Восточного военного округа обнаружил спасательный плот упавшего Су-34 и поднял с него на борт одного из летчиков. Летчик находится в удовлетворительном состоянии.

Разработчик многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 — компания "Сухой". Дальность полета самолета — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т. В экипаже два человека. Может и днем и ночью атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели, в том числе при сложных метеоусловиях, в условиях помех и огневого противодействия.

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