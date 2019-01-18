Как часто на "выделенках" в Алматы нарушают ПДД

За 17 дней января прошлого года на проспекте Абая выявлено 1 тысяча 330 нарушений ПДД, за аналогичный период уже этого года эта цифра составляет – 605.

По данным Местной полицейской службы, на полосах, предназначенных для движения общественного транспорта, нарушать стали меньше, передает Zakon.kz.

За 17 дней января прошлого года на проспекте Абая выявлено 1 тысяча 330 нарушений ПДД, за аналогичный период уже этого года эта цифра составляет – 605. На улице Алтынсарина в 2017 году – 1 тысяча 265, в этом – 22, на проспекте Толе би в 2017 году – 1 тысяча 285 нарушений, с начала текущего года - 585, на улице Наурызбай батыра в 2017 году выявлено 174 факта движения по автобусной полосе, а этом году – 152, по улице Желтоксан в 2017 году – 182, в этом году – 120, по проспекту Райымбека в прошлом году – 1 тысяча 275 фактов, в этом году – 626 нарушений ПДД.

"Из практики, вал нарушений со стороны участников дорожного движения отрицательно сказывается на дорожной обстановке в целом. Улучшение водительской дисциплины – это верное направление к снижению аварийности, что и удалось достичь на вышеупомянутых магистралях: количество ДТП на участках, где функционируют полосы для общественного транспорта, сокращено почти в 2 раза. Такая же стабилизация и на маршруте БРТ по улице Тимирязева: здесь с момента корректировок в движении не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и летальным исходом", -рассказал и.о. начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы подполковник полиции Торехан Исин.

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