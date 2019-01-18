Стала известна судьба пропавшей в Астане девушки

Девушку нашли в больнице.

26-летняя жительница Денисовского района Костанайской области Сабина Жунуспекова, которую родственники искали двое суток, нашлась, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"16 января полицейскими Астаны в вечернее время на улице найдена девушка без верхней одежды. При проверке установлена 26-летняя Жунуспекова Сабина, которая 16 января в 21.00 часов, выйдя из дома, и находясь возле аптеки, оставила сумку, в которой были норковая шуба и сотовый телефон проходившей мимо женщине, и ушла в неизвестном направлении. Прохожая женщина, не зная что делать с сумкой, отнесла ее в ближайшую аптеку и оставила у фармацевта. Позже родственники девушки, позвонив на ее телефон и узнав о случившемся, забрали её вещи из аптеки", - говорится в сообщении.

16 января девушка была госпитализирована городскую больницу города Астаны. Сообщавшийся ранее факт совершения дорожно-транспортного происшествия в полиции не подтвердили. По факту распространения недостоверной информации проводится проверка.

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