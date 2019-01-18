В Верховном суде рассказали об оправдательных приговорах

15 января 2019 года кассационной коллегией рассмотрено 12 дел.

15 января 2019 года кассационной коллегией рассмотрено 12 дел, передает Zakon.kz.

По двум из них оставлены в силе оправдательные приговоры, вынесенные местными судами.

По делу Усибалиева

Усибалиев обвинялся в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей врача-анестезиолога в ходе предоперационной подготовки пациентки, что привело к ее смерти. В июне 2018 года Айтхан Усибалиев был оправдан за недоказанностью его вины в совершении уголовного правонарушения. Апелляция оставила приговор в силе.

Верховный Суд, рассмотрев уголовное дело по протесту Генерального Прокурора, оставил вынесенные судебные акты без изменения.

Кассация установила, что Усибалиевым профессиональные обязанности выполнены в соответствии с требованиями всех положений и инструкций, действовавших на тот период, с соблюдением стандартов оказания медицинской помощи.

Правильно оценив имеющиеся данные, суд обоснованно пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между действиями Усибалиева и смертью пациентки и мотивированно оправдал врача.

По делу Дикальчука

Виталий Дикальчук обвинялся в совершении развратных действий без применения насилия в отношении малолетней падчерицы, неоднократно. В 2018 году Дикальчук судом был оправдан ввиду отсутствия в его деянии состава уголовного правонарушения. Апелляция оставила приговор без изменений.

Верховный Суд, пересмотрев уголовное дело по протесту Генерального Прокурора, оставил вынесенные судебные акты без изменения.

Решение вынесено на основании следующих фактов:

Приговор суда нельзя признать законным, если он вынесен только на основании показаний подсудимого или потерпевшего, которые не проанализированы, не сопоставлены на достоверность и не подтверждены другими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколами процессуальных действий, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и иными документами.

Обвинение Дикальчука было основано лишь на первоначальных показаниях малолетней потерпевшей, которые она изменила еще в ходе досудебного расследования.

На основе анализа показаний малолетней потерпевшей суд пришел к обоснованному выводу, что ее непоследовательные показания в ходе досудебного расследования, которые не подтверждены ею в суде и не подтвержденные другими доказательствами по делу, не могут служить основанием для обвинения Дикальчука в инкриминируемом преступлении.

Показания свидетелей обвинения, которые не являлись очевидцами преступления, не могут служить основанием для обвинения Дикальчука в совершении развратных действий. Другие свидетели охарактеризовали Дикальчука с положительной стороны и показали, что не верят в то, что он мог совершить развратные действия в отношении детей.

За Дикальчуком признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

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