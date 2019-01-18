Цель полета упавшего в Алматы вертолета озвучили в авиакомпании

Все необходимые разрешения на выполнение рейса были получены.

В авиакомпании "Sky service", являющейся эксплуатантом разбившегося в Алматы вертолета, озвучили цель полета и сообщили некоторые подробности трагедии, сообщает Zakon.kz.

В процессе расследования падения вертолета Airbus Helicopters EC 130T2 в Алматы найден и отправлен на расшифровку регистратор параметров работы двигателя. Данное устройство, возможно, даст важную информацию о причинах крушения воздушного судна и гибели пилота Валентина Шитова.

"Данный прибор регистрирует и содержит информацию об основных технических параметрах работы двигателя вертолетов Airbus Helicopters ЕС 130T2 и установлен заводом-производителем. В настоящее время при проведении следственных мероприятий регистратор изъят. Расшифровка данных устройства позволит получить дополнительную информацию о возможных причинах трагического инцидент", - пояснили в авиакомпании.

В настоящее время Департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития начато расследование. Отрабатывается несколько версий по данному инциденту.

"Командир воздушного судна Валентин Шитов совершал стандартный перелет в соответствии и с соблюдением всех необходимых требований и регламентов транспортно-связных полетов. Все необходимые разрешения на выполнение полета (метеослужба, СГО, Казаэронавигация, ГЦ УВД СВО ВС РК) были получены. вертолет Airbus Helicopters ЕС 130T2 вылетел из аэропорта "Боралдай" 17 января в 15 час 49 мин. местного времени и следовал в намеченный пункт посадки на площадке "Большая Алматинка" для приема пассажиров на борт и дальнейшего выполнения маршрута. Собственник вертолета - компания ТОО "Тау Логистик Way". Цель полета – транспортно–связной полет по заявке компании - владельца борта. Опасных грузов на борту не имелось. Пассажиров на борту вертолета не было. В результате крушения воздушное судно разрушено. Пилот Валентин Шитов погиб",– отметили в авиакомпании.

Эксплуатант воздушного судна также сообщил, что вертолет обслуживался в техническом центре – ТОО "Аэроэксперт". Дата последнего технического обслуживания 9 января 2019 года.

Руководство и сотрудники авиакомпании "Sky service" выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего пилота.

Альберт Ахметов

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