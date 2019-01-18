Китайская компания намерена инвестировать в строительную отрасль СКО

В ближайшее время регион посетит большая делегация специалистов китайской компании для детального обсуждения проектов.

В частности, инвесторы из Поднебесной заинтересованы в строительстве многопрофильной больницы и жилых домов в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Перспективы сотрудничества обсудили на деловой встрече аким СКО Кумар Аксакалов и президент строительной компании "Shaanxi Cool Chemical" Чжан Гаогинг.

Открывая встречу, аким области Кумар Аксакалов отметил, опыт сотрудничества с бизнесменами из Китая у североказахстанцев есть. В регионе реализовано несколько совместных проектов с китайскими партнерами в сфере АПК. Однако, есть еще немало направлений для совместной работы. К примеру, в строительной отрасли. В этой сфере есть несколько предложений для сотрудничества. В частности, речь идет о строительстве в Петропавловске областной многопрофильной больницы на 700 коек и жилых многоквартирных домов.

"Сегодня есть необходимость привлечения иностранных инвесторов в сферу строительства. В 2018 году объем строительства составил 80 млрд. тенге. В этом году сделаем еще больше. Планируем построить больше жилья, порядка 1780 квартир и ряд объектов. Поэтому, приглашаю вас к сотрудничеству. Выделено немало земельных участков для строительства новых современных зданий. Ряд проектов поставили на коммерческую застройку. Есть немало проектов, которые можем реализовать и с помощью вашей компании", - сказал аким области Кумар Аксакалов.

"Shaanxi Cool Chemical" имеет богатый опыт работы в Китае и в других странах. Сейчас идет реализация проектов в странах Центральной Азии и СНГ. Новые возможности для работы они видят теперь и в Казахстане.

"Мы заинтересованы в строительстве многопрофильной больницы и жилых домов в Северо-Казахстанской области. Жилые и больничные комплексы, о которых сегодня шла речь на встрече, мы строим у себя в Китае. Мы можем с уверенностью сказать, у нас есть богатый опыт в строительстве таких объектов. В странах Центральной Азии мы строим в основном заводы и автодороги. Ваши предложения нас заинтересовали. Мы готовы вложить до 100 млн. долларов инвестиций. Как только будет готов проект, мы его рассмотрим. Также мы готовы реализовать проекты в сфере химической промышленности, сельского хозяйства и строительства автодорог", - отметил Чжан Гаогинг.

В ближайшее время регион посетит большая делегация специалистов китайской компании для детального обсуждения проектов.

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