Решить проблемы качества нового жилья поручил аким Костанайской области

Подрядчик не отказывается от обязательств и готов устранять недочеты, которые выявили жильцы.

Вопрос реализации гос программы "Нурлы жер" накануне обсудили на селекторном совещании с участием акима Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Казахстан-Костанай".

Особое внимание глава региона поручил уделить качеству строительства. В одном из СМИ, жительница новостройки в микрорайоне Аэропорт выразила беспокойство по поводу тепла в новом жилье и качества отделки. Глава региона дал недельный срок застройщикам, но то чтобы устранить все замечания.

Одна из жительниц дома №19 в мкр Аэропорт Бибигуль Бикназарова обратилась в СМИ с жалобой не недостатки в работе подрядчиков. В квартире по словам хозяйки было холодно - забилась труба отопления. Сегодня вопрос с температурным режимом здесь решен. Трубы промыли, окна отрегулировали и настроили на зимний режим. Два дня в квартире новоселов трудятся отделочники. Это уже последние "штрихи" .

У Сахе Калимбетова в соседнем 17 доме микрорайона Аэропорт проживает дочь. Говорит когда заселились свою "однушку" сквозило из окон. На его официальное заявление в ПКСК отреагировали быстро.

Жительница 21 дома Гульнар Жусупова новенькую двушку обживает с 19 декабря. Говорит проблем при заселении не было. Новое жилье не принесло хлопот.

Как отметили представители ПКСК если у новоселов есть замечания их тщательно перепроверяют. Совет жильцам — обращаться официально, сразу как только заметили недочеты.

После вручения ключей, пояснил застройщик, в течение месяца обошли всех хозяев, у которых были вопросы. Многие квартиры еще не заселены, и, как заверил Александр Карчинский, в помощи никому откажут. Застройщик несет гарантийные обязательства по этим домам в течение трех лет.

Подрядчик не отказывается от обязательств и готов устранять недочеты, которые выявили жильцы. Тем временем глава региона дал застройщицу неделю, на то чтобы устранить все замечания новоселов. Как отметил аким области на подобные жалобы нужно реагировать незамедлительно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!