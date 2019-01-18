В Туркестанской области реконструируют 18 объектов историко-культурного наследия

Защита памятников историко-культурного наследия является актуальной проблемой.

В Туркестане Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК проведено выездное заседание на тему "Законодательное обеспечение охраны и популяризации историко-культурного наследия", сообщает Zakon.kz.

В работе заседания приняли участие депутаты – члены Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, руководство и сотрудники акимата Туркестанской области, представители государственных органов, общественности, организаций культуры, известные археологи, эксперты, ученые МКТУ имени Х.А.Ясауи и других вузов Казахстана.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы законодательного обеспечения защиты и популяризации историко-культурного наследия народа, а также обсуждены проекты Законов Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам историко-культурного наследия".

Выступая на совещании, аким области Жансеит Туймебаев отметил, что на сегодняшний день защита памятников историко-культурного наследия является актуальной проблемой. В своем выступлении он отметил, что рассматриваемый новый законопроект будет играть ключевую роль в сохранении культурного наследия, и восполнит существующие пробелы в этой сфере. Глава региона остановился на некоторых актуальных вопросах сохранения историко-культурного наследия.

"Мы знаем, что среди историко-культурных памятников высокий риск исчезновения археологических памятников. Особенно они могут пострадать в ходе проведения различных хозяйственных и строительных работ. Памятники археологии расположены в основном в степных и горных районах. Невозможно держать на постоянном контроле их сохранность. В соответствии с новым законопроектом, ответственность за сохранность памятника будет нести собственник земельного участка, на котором они расположены, что в свою очередь положительно скажется на их сохранности", - отметил Ж.Туймебаев.

Кроме того, в своем докладе глава региона остановился на работе, проводимой в Туркестанской области по всем приоритетным направлениям программы "Рухани жаңғыру".

Вместе с тем, аким области сообщил, что в рамках программной статьи Главы государства "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" в Министерство культуры и спорта РК было направлено предложение о присвоении республиканского статуса исторической башни Аксумбе в Сузакском районе (уникальный памятник архитектуры ХІІІ века) и мечети Ишан-базар в Ордабасинском районе. Данное предложение было рассмотрено на заседании специальной комиссии при министерстве, и получено положительное решение.

В законопроектах особое внимание уделено выявлению объектов историко-культурного наследия, их учету, вопросам проведения историко-культурной экспертизы, паспортизации объектов.

Депутаты и участники заседания Комитета отметили, что сегодня не на должном уровне обеспечивается сохранность многих выявленных объектов, которым придан статус памятника истории и культуры.

Отметим, на сегодня в Казахстане насчитывается свыше 25 тысяч объектов историко-культурного наследия, из которых около 11 тысяч имеют статус памятников истории и культуры, являющихся общенациональным культурным достоянием, которые требуют эффективного использования, рационального управления и обеспечения юридических, административных мер по их защите и охране.

Наряду с этим, на заседании, которое вел секретарь Комитета по социально-культурному развитию, депутат Б.Мамраев, выступили вице-министр культуры и спорта РК А.Раимкулова, директор Института археологии имени А.Маргулана академик Б.Байтанаев, археолог, доктор исторических наук З.Самашев, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан" Н.Ахметжанов, археолог, доктор исторических наук В.Зайберт, вице-президент Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясауи, профессор Ж.Томар, депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы по указанным законопроектам С.Абдрахманов и другие.

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