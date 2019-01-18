Плоду женщины ничего не угрожает, а сама пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

Беременную женщину сбили на перекрестке в Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Инцидент произошел 17 января. У женщины диагностировали перелом ключицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Ее сбили на перекрестке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, плоду женщины ничего не угрожает, а сама пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

- Женщина в данный момент находится в отделении травматологии Мангистауской областной больницы. У нее зафиксирован перелом ключицы, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AKTAU_911 | АКТАУ 911 (@aktau.911) 18 Янв 2019 в 12:49 PST

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