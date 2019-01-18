Беременную женщину сбили на перекрестке в Актау
Плоду женщины ничего не угрожает, а сама пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.
Фото : lada.kz18 января 2019, 20:43
Беременную женщину сбили на перекрестке в Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".
Инцидент произошел 17 января. У женщины диагностировали перелом ключицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Ее сбили на перекрестке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами.
По данным пресс-службы управления здравоохранения, плоду женщины ничего не угрожает, а сама пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.
- Женщина в данный момент находится в отделении травматологии Мангистауской областной больницы. У нее зафиксирован перелом ключицы, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.
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