Электричество в Атырау не подешевеет

ТОО "Атырау Энергосату" выиграло судебный процесс у департамента по регулированию естественных монополий, добившись отмены его решения о снижении тарифа, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Иск энергоснабжающей компании, несогласной с решением департамента о снижении с 20 ноября прошлого года среднеотпускного тарифа на электрическую энергию на 4,77%, был рассмотрен межрайонным экономическим судом Атырауской области.

- Суд признал, что антимонопольный департамент вынес заключение о снижении цены без проведения анализа, что противоречит Закону РК "О естественных монополиях", - сообщил заместитель директора ТОО "Атырау Энергосату" Турлан Дощатов.

В департаменте по регулированию естественных монополий подтвердили, что тариф на свет возвращается к уровню, действовавшему до 20 ноября 2018 года.