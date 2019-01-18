Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:00 18.01.2019

Электричество в Атырау не подешевеет

azh.kz azh.kz
Тариф на свет возвращается к уровню, действовавшему до 20 ноября 2018 года.

ТОО "Атырау Энергосату" выиграло судебный процесс у департамента по регулированию естественных монополий, добившись отмены его решения о снижении тарифа, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Иск энергоснабжающей компании, несогласной с решением департамента о снижении с 20 ноября прошлого года среднеотпускного тарифа на электрическую энергию на 4,77%, был рассмотрен межрайонным экономическим судом Атырауской области.

- Суд признал, что антимонопольный департамент вынес заключение о снижении цены без проведения анализа, что противоречит Закону РК "О естественных монополиях", - сообщил заместитель директора ТОО "Атырау Энергосату" Турлан Дощатов.

В департаменте по регулированию естественных монополий подтвердили, что тариф на свет возвращается к уровню, действовавшему до 20 ноября 2018 года.

Данияр Кунафин
Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют
13.12.2021
Необходимость ревакцинации обосновали в ДСЭК Алматы
13.12.2021
Долгожданный мост введен в эксплуатацию в Жамбылской области
13.12.2021
Скончался режиссер Сергей Соловьев
13.12.2021
Мать и сын погибли, провалившись под лед в Костанайской области
14.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости