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Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть

Ранее хакеры обнародовали порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.

Фото : РИА Новости / Алексей Мальгавко18 января 2019, 21:13

Хакеры довольно часто публикуют базы данных пользователей, во избежание инцидентов рекомендуется часто менять пароли и иметь несколько почтовых ящиков, заявил РИА Новости эксперт Андрей Ермилов.

В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.

"Слив баз данных в открытые источники – довольно частое явление. Такая утечка критична в том случае, если вы используете один и тот же пароль. В случае если пароли меняются и уже неактуальны, то никакого риска нет, кроме спама и возможных рекламных рассылок", - прокомментировал Ермилов.

"В наше время защититься от таких утечек почти нереально. Сейчас любой магазин или сервис собирает контактную информацию о своих пользователях, и не все они берегут эти данные. Рекомендуем для таких случаев иметь два почтовых ящика - один личный, а второй - для регистраций в онлайн-магазинах и на других подобных ресурсах", - посоветовал эксперт.


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