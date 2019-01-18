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Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

Водитель не справилась с управлением и столкнулась с автобусом.

Фото : segodnya.ua18 января 2019, 21:29

Три человека погибли в ДТП на трассе Костанай-Карабутак От Redaktor - 18.01.2019 18:41 4182 0 247 Авария с летальным исходом произошла между Рудным и поселком Тобол около села Набережное, передает Zakon.kz со ссылкой на "Алау".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, авария произошла 18 января около 14.30 на автодороге Костанай-Карабутак.

34-летняя жительница области на Renault Duster не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом. В результате ДТП водитель и два пассажира Renault скончались на месте происшествия.


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