Вернувшиеся из сирийско-иракской зоны дети пройдут ДНК-тест - МОР РК

Процедура предусмотрена для тех, кого забирают под опеку родственники.

ДНК-тест пройдут дети, вернувшиеся из Сирии. Об этом рассказали в Министерстве общественного развития, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Процедура предусмотрена для тех, кого забирают под опеку родственники. В ведомстве при этом уточнили, что еще 30 женщин и 60 детей готовят к возвращению в Казахстан. Всего же в сирийско-иракской зоне находятся более 500 несовершеннолетних. Многие там родились, а документы их родителей, как правило, уничтожены террористами.

- Многие дети - их родители погибли, дети остались, они в приютах. Мы сейчас их привезли, но они без родителей. Будут искать их родственников здесь, кому их передать. Естественно надо будет доказывать, что приходится племянником, внуком или еще кем-то. Будут брать пробы ДНК, по крови будут определять наличие родственных связей, - рассказал руководитель управления профилактики религиозного экстремизма и реабилитационной работы Комитета общественного согласия МОР РК Бауржан Бакиров.

20 казахстанцев в прошлом году подали заявления в МИД о содействии в возвращении своих родственников из горячих точек. Речь идет о судьбе двух сотен человек. И подобные просьбы продолжают поступать, отмечают в Министерстве общественного развития. Напомню, по информации КНБ, в сирийско-иракской зоне сейчас находятся около 900 казахстанцев. Все они уехали туда в период с 2011 по 2016 годы.

- Сирийские власти достаточно хорошо к нам относятся и при обращении стараются решить наши вопросы. К сожалению, власти Ирака более жестко относятся. Пока у нас нет никакого межправительственного соглашения по возвращению. Чем скорее власти Сирии возьмут контроль над своей территорией, тем быстрее будет решаться вопросы возвращения наших граждан, - отметил Бакиров.

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