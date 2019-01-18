"Вел себя неадекватно". Спасатели сняли мужчину с дерева в Павлодаре

Его привлекли к административной ответственности.

Инцидент произошел 15 января. Неизвестный мужчина проник на территорию автошколы, влез на крышу одноэтажного строения и был замечен охранниками. Согнать с крыши мужчину не удалось, спасаясь бегством, он перепрыгнул на близстоящее дерево. Охранники вызвали полицию, передает Zakon.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Вместе с полицейскими прибыли спасатели, которым и пришлось снимать мужчину. Как сообщил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области Серик Шериязданов, сотрудники ДЧС развернули под деревом спасательный тент, поднялись на дерево. Древолаз долгое время не поддавался на уговоры, пытался укрыться в кроне, вел себя неадекватно. В конце концов его удалось поймать на одной из ветвей и спустить вниз по спасательной веревке.

По данным пресс-центра департамента полиции, по факту возбуждено досудебное производство по статье 506 КоАП Незаконное проникновение на охраняемые объекты. Мужчина 1990 года рождения привлечен к административной ответственности.

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