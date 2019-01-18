Лошадь погибла на скаку и погубила молодую наездницу

Такое происшествие было невозможно предсказать или избежать

В Великобритании погибла 22-летняя наездница Наташа Галпин, передает Lenta.ru.

Несчастный случай произошел, когда женщина ехала на лошади. В результате разрыва аорты животное упало. При падении наездница получила травмы и скончалась. Лошадь также умерла.

Компания Iain Jardine Racing, где она работала, утверждает, что такое происшествие было невозможно предсказать или избежать, пишет Sky Sports. "Хотя такие случаи исключительно редки, всякий раз, когда наездник садится на лошадь, есть элемент риска", - отметил Ник Раст, возглавляющий британскую конноспортивную организацию.

Галпин была опытной наездницей. В 2017 году она победила на чемпионате Шотландии и Северной Англии по конному спорту для начинающих. Она работала с известным тренером и держала собственную конюшню для постоя лошадей.

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