Нетрадиционная медицина: почему казахстанцы продолжают ходить по знахарям

Никакие сертификаты целителей в Казахстане больше не действительны.

Сейчас представителям народной медицины разрешают лечить людей только на основании специальной лицензии. Документ выдают местные управления здравоохранения и только представителям народной традиционной медицины. Приверженцы нетрадиционной медицины, которые практикуют молитвы, обряды, ритуалы работают вне закона, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Многие казахстанцы до сих пор верят в чудеса исцеления и готовы платить за это немалые деньги.

Бану Акбаева была одной из противниц нетрадиционной медицины и никогда ранее не обращалась к лекарям. Но желание избавиться от лишнего веса оказалось сильнее. Так, 20 лет назад женщина по рекомендации знакомых попала на приём к одному из алматинских целителей.

Массаж, постукивание молотком и пациенты Ерхана Мадыгалиева якобы избавляются от всех недугов. Лекарь без медицинского диплома легко определяет диагноз и знает, как избавить от страданий. Его способности воздействия на биополе человека подтверждает сертификат, выданный Ассоциацией народных целителей Казахстана.

Методы лечения у всех разные и последствия порой бывают необратимые. Недавний случай с изгнанием бесов в Алматинской области поверг в шок многих. 28-летний Турар Уразалиев после недельного сеанса экзорцизма умер у себя дома. Судебно-медицинская экспертиза показала тупую травму грудной клетки со множественными переломами ребер и ушиб легких. Лекаря в тот же день взяли под стражу и возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Позже на время следствия отпустили домой.

"Он начал прятаться в тёмной комнате, избегать людей. Когда спросили в чём дело, сказал, что в него вселилось нечто. Кто-то говорит бес, а кто-то сказал, что это порча", - рассказывали родные погибшего.

Родственники не винят целителя в смерти Турара Уразалиева. Они даже написали расписку об отсутствии претензий. Говорят, случай тяжёлый, сложно было помочь пациенту. Свидетелями странного, порой шокирующего поведения Турара не раз были соседи.

"В прошлом году он отрубил себе палец на руке топором. Потом сбежал из дома. Мы нашли его у сестры на станции Узынагаш. Посадили его в машину и повезли в больницу в Каскелен. Я слышал, что он и живот себе вспарывал. Говорят, что бес вселился, наверное, был психически болен", - говорит сосед Еркегали Абдигалиев.

Мир помнит историю немецкой девушки Аннелизы Михель, которая в 70-годах мучалась от ужасных приступов. Родители подозревали эпилепсию. После безуспешного лечения в клинике, вынужденно обратились к католической церкви, чтобы совершить процесс экзорцизма. Но глава церкви запретил священнику проводить опасное действо. Спустя два года после долгих мучений Аннелизы церковь взялась изгонять демонов. Еще через год девушка заболела пневмонией и умерла. В её смерти прокуроры обвинили родителей и священников. Они получили по шесть месяцев тюрьмы. По истории Аннелизы даже снят небезызвестный фильм.

По словам главы Ассоциации народных целителей Казахстана, у нас нет настоящих экзорцистов. И редко кто из представителей духовенства берётся за лечение одержимых бесами людей.

"Я сегодня не могу никого у нас назвать кто бы мог действительно изгнать бесов. Помню три-четыре года назад приезжали из Аравии двое и в прошлом году тоже еще один имам. Одержимые люди во время молитвы этого имама, оказывается, поднимают указательный палец. Таких было несколько, все они излечились. Бывает смотришь по телевизору или в интернете, кто-то душит, кто-то стегает камчой, еще другие заставляют кричать. Такие люди сами не знают, что такое бесы", - говорит президент Ассоциации народных целителей Казахстана Зиядан Кажы Кожалымов.

В Казахстане народная медицина не запрещена. Но имеет чёткие грани между традиционной и нетрадиционной. Экзорцизм как раз-таки относится к нетрадиционной - запретной.

"Сегодня ни одна страна мира не имеет чёткой политики по отношению к народной медицине. При этом во многих странах практикуется народная медицина. Это рефлексотерапия, мануальная терапия, суджок терапия, гомеопатия и фитотерапия. В нашей стране эти виды терапии отнесены к традиционной медицине, требующей наличие медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность. Однако существует целый пласт методов лечения нетрадиционной медицины - это как-раз таки народная медицина - целительство. Представители которой, исцеляют молитвами, якобы, обладая особой энергетикой", - считает И.О руководителя управления Комитета охраны общественного здоровья Асет Досходжаев.

В Ассоциации народных целителей состоят около двух тысяч человек, которым специальная комиссия выдала сертификаты соответствия.

"Сейчас именно работа на основании сертификатов, она уже запрещена. То есть эту статью исключили из кодекса здоровья населения. И сейчас они действуют только на основании лицензии, которая выдается уполномоченным органом в сфере здравоохранения. Но есть одно ещё требование, что законом запрещаются сеансы массовые, именно когда собирают какие-то большие залы, либо пользуются средствами массовой информации", - объясняет юрист Серик Беркамалов.

По словам юристов, отсутствие лицензии, а уж тем более медицинского образования грозит административным штрафом. Это более 12500 тенге.

"Если же в результате такого лечения, так называемого, нанесён вред здоровью средней тяжести, тяжкий вред или еще хуже там, причинена смерть человеку, в таких случаях это уже уголовное преступление. Есть 322-я статья Уголовного кодекса "Незаконная медицинская деятельность" и в данном случае лицо, которое незаконно осуществляет такую медицинскую деятельность, привлекается к уголовной ответственности начиная от самой низшей - это 200 месячных расчетных показателей штраф и максимально до пяти лет лишения свободы", - добавляет юрист.

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