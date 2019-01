Интернет предпочитает собак: Google разбил известные мифы Сети

В поисковых запросах собаки всегда были популярнее кошек - по крайней мере последние 10 лет.

В Google разбили распространенные интернет-мифы, основываясь на запросах,передает Zakon.kz.

В интернете все любят кошек

Распространено мнение, что коты - самые популярные животные на просторах интернета. Об этом говорят заголовки таких международных изданий, как The Washington Post ("Прежде чем завоевать интернет, кошки завоевали мир") и The New York Times ("Как кошки эволюционировали в битве за интернет?").

Выражение "Постить котиков" стало нарицательным для обозначения бездумного маркетинга в соцсетях, поскольку очевидно - котов любят все. Но статистика утверждает: собаки в интернете популярнее котов. По данным Google в поисковых запросах так было всегда - по крайней мере последние 10 лет.

В Instagram собаки ощутимо опережают котов. Под хэштегом #catsofinstagram выложено 92,6 млн публикаций, но #dogsofinstagram еще популярнее и насчитывает 121 млн постов - на 30% больше фотографий. Количество топовых аккаунтов, которые ведутся от имени собак, также на 20% превышает количество котов-блогеров.

Люди старше 50 лет не пользуются интернетом

Расхожее мнение: интернет - территория молодых, а людей 50+ нужно искать в оффлайне. Между тем, средний возраст населения растёт, а к 2050 году доля жителей 60+ должна увеличиться вдвое. Уже через семь к пенсионному возрасту подойдет поколение Х. "Новые пожилые" не сидят дома: они работают, путешествуют, развлекаются и разбираются в технологиях.

95% пользователей старше 55 лет хотя бы раз в месяц посещают YouTube, и только за 2016 год они стали втрое больше времени проводить в видеосервисе. Взрослеет и аудитория Facebook. Люди старше 45 лет - единственная возрастная категория, которая увеличилась за последний год. Самый большой рост наблюдается среди пользователей 65+.

Только мамы заходят на сайты про детей

Часто обсуждение детской темы в сети автоматически ведётся в женском роде, а родительские бренды ориентируются строго на мам, как будто пап родительские вопросы не интересуют.

Статистика говорит обратное. Согласно исследованию портала BabyCenter в США отцы-миллениалы берут на себя активную родительскую роль:

87% играют со своими детьми;

58% ставят семью выше работы;

26% берут на себя всю заботу о детях.

Отцовскую вовлеченность подтверждают и Google: международные поисковые запросы "быть хорошим отцом" и "быть хорошей мамой" равно популярны за последние 5 лет.

Современные отцы охотно смотрят в интернете статьи и видео о воспитании. Они чаще матерей ищут ролики на родительские темы на YouTube, а 86% мужчин смотрят обзоры детских товаров, рецептов для детей и обучающий контент.

Почти 40% отцов целенаправленно ищут экспертные советы о родительстве на профильных ресурсах. 24% устанавливают на смартфоны детские приложения.

При этом больше половины (58%) пап считают, что в интернете слишком мало контента, ориентированного на отцов.

Женщин в интернете интересуют только красота, отношения и кулинария

Вопрос гендерных стереотипов активно обсуждается в обществе: динамика интереса к феминизму растёт из года в год.

Тем не менее, актуален стереотип о "типичных женских интересах": мода, красота, отношения, кулинария и т.д. На примере статистики YouTube мы внимательно изучили женские запросы и отметили несколько трендов, которые давно не стоит ставить под вопрос:

Женщины активно интересуются бизнесом. Они стали смотреть вдвое больше видео о предпринимательстве. А время просмотра бизнес-роликов за год увеличилось втрое.

Женщины постоянно учатся. Они смотрят обучающие видео чаще, чем бьюти-обзоры. И смотрят их на 50% активнее мужчин.

Женщины занимаются саморазвитием. 67% мам продолжают смотреть видео о личных увлечениях после рождения ребенка. Как видно из предыдущего блока, матери меньше отцов смотрят ролики о воспитании детей.

Интересы женщин разнообразны. 30% аудитории геймерских видео - девушки.

При поиске целевой аудитории стоит качественно анализировать конкретных покупателей и проверять ожидания статистикой. Бизнес, игры, саморазвитие - это всё в том числе и женские темы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!