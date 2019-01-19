Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Роскосмосе предложили создать систему спутников "Государево око"

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что система спутников дистанционного зондирования позволит мониторить динамику изменения всех процессов на Земле.

Фото : кадр из х/ф "Властелин колец"19 января 2019, 00:17

Роскосмос предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на Земле. Об этом в сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Сегодня мы представили новый проект, который мы считаем перспективным. После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли. Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле", - отметил Рогозин.

Эту систему смогут использовать сотрудники МЧС, работники сельского хозяйства.

"Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымленность мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. Проведем презентацию проекта для специалистов сельского хозяйства: это использование в сельском хозяйстве беспилотной техники, возможность мониторинга пахотных земель", - сказал гендиректор Роскосмоса.

Более того, с помощью "Государева ока" планируется отслеживать изменения инфраструктурных объектов. "Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов", - рассказал Рогозин.

"Для "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Русснефти" и других компаний мы будем предлагать возможность дистанционный контроль за теми объектами, которые они строят на территории нашей страны, либо за ее пределами", - сказал гендиректор госкорпорации.

По его словам, из космоса можно контролировать все, что происходит на этих объектах. "Причем снимки мы можем делать не только под прямым углом, но и под иным углом, тем самым видя, например, глубину котлована, глубину шахты или какие-то иные изменения в техногенном облике инфраструктуры", - отметил глава Роскосмоса, уточнив, что это также является частью "Государева ока".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты