В Роскосмосе предложили создать систему спутников "Государево око"

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что система спутников дистанционного зондирования позволит мониторить динамику изменения всех процессов на Земле.

Роскосмос предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на Земле. Об этом в сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Сегодня мы представили новый проект, который мы считаем перспективным. После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли. Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле", - отметил Рогозин.

Эту систему смогут использовать сотрудники МЧС, работники сельского хозяйства.

"Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымленность мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. Проведем презентацию проекта для специалистов сельского хозяйства: это использование в сельском хозяйстве беспилотной техники, возможность мониторинга пахотных земель", - сказал гендиректор Роскосмоса.

Более того, с помощью "Государева ока" планируется отслеживать изменения инфраструктурных объектов. "Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов", - рассказал Рогозин.

"Для "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Русснефти" и других компаний мы будем предлагать возможность дистанционный контроль за теми объектами, которые они строят на территории нашей страны, либо за ее пределами", - сказал гендиректор госкорпорации.

По его словам, из космоса можно контролировать все, что происходит на этих объектах. "Причем снимки мы можем делать не только под прямым углом, но и под иным углом, тем самым видя, например, глубину котлована, глубину шахты или какие-то иные изменения в техногенном облике инфраструктуры", - отметил глава Роскосмоса, уточнив, что это также является частью "Государева ока".

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