В спортивном центре Петропавловска на школьницу упал шкаф

Уголовное дело возбуждено по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей".

В Петропавловске 8-летняя девочка получила травму позвоночника в спортивном центре. На неё упал шкаф в раздевалке. Теперь школьнице нельзя даже сидеть, ее перевели на домашнее обучение, а впереди – длительная реабилитация. Но никакой реакции от руководства центра семья не дождалась, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Восьмилетней Арине теперь нельзя сидеть. У неё компрессионный перелом позвоночника. Медики посоветовали перевести её на домашнее обучение, пока на три месяца. Какие могут возникнуть осложнения потом, никто не знает. Девочка с ужасом вспоминает тот злополучный день. Всё произошло перед тренировкой, в раздевалке.

- Мы играли в прятки, моя сестра под лавочку спряталась, я отрывала резко шкаф и шкаф на меня упал. Девочки помогите поднять шкаф, они вызвали взрослых. Взрослые поставили шкаф, - рассказала Арина.

Все произошло вот в этом спортивном комплексе, он новый, открыт всего три года назад, считается лучшим в городе. Арина ходила на тренировки по легкой атлетике. В тот день охранник нарушил инструкцию и впустил детей в раздевалку еще до прихода тренера. Дети остались без присмотра, так и случилось это ЧП.

Охранника уже наказали: лишили премии. А вот основные разбирательства только начинаются. Мать девочки обижена: состоянием ребенка интересуется только тренер. А руководство спорткомплекса совсем нет. В семье к тому же не хватает денег, вдова воспитывает двух дочерей одна.

- У меня есть чеки. Пусть они сами посчитают как бы, ну корсет мы купили, пусть 10 тысяч, но это же тоже деньги, я воспитываю одна двух детей, и как бы это тоже накладно. То есть я ребенка должна постоянно возить на такси к бабушке, чтобы лишний раз она нигде не упала, не толкнули ее, - рассказала ее мать Анна Вегель.

Директор спорткомплекса показывает те самые шкафчики. Их, действительно, легко перевернуть, настенные крепления не предусмотрены. Почему установили именно такие, теперь уже не разобраться. После ЧП некоторые из них, как смогли, подперли скамейками.

- Мама бы пришла просто, сказала так-то и так-то, у нас такая проблема, ребёнок получил травму, ну как то помогите. Естественно, помогли бы. Но ситуацию до того довели, что на меня завели уголовное дело! Ну как вот после этого с человеком можно разговаривать? - сказал директор ДЮСШ "Олимп" Александр Надобенко.

Уголовное дело возбуждено по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей". Кто теперь сделает первый шаг к примирению – неизвестно. Сама же Арина лишь хочет быстрее поправиться и пойти в школу. Учиться дома ей очень скучно.

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