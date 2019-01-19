Неудачу казахстанцев на этапе Кубка мира в США по фристайлу объяснили в тренерском штабе

Многие мировые лидеры фристайла-могула сенсационно проиграли соревнование.

Этап Кубка мира по фристайлу-могулу в Лейк-Плэсиде (США) завершился сенсационными поражениями лидеров этого вида спорта, в том числе казахстанцев, передает Zakon.kz.

Накануне в квалификации индивидуального могула казахстанцы показали оптимистичные результаты. Квалификацию в женской части выиграла наша соотечественница, бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева. В мужской части вторым был наш Павел Колмаков, уступивший только олимпийскому чемпиону канадцу Майклу Кинсбери, а другой казахстанец, обладатель малой серебряной медали прошлогоднего Кубка мира Дмитрий Рейхерд показал 5-й результат.

Но в финале случилось немало сенсаций со знаком минус. Никто из казахстанцев не попал в финал-2 ни в мужском, ни в женском индивидуальном могуле.

Юлия Галышева выступила крайне неудачно в финале-1, заняв там лишь 14 место с 55,4 баллами. Победа в соревновании досталась австралийке Джакаре Энтони, серебро у олимпийской чемпионки-2018 француженки Перрин Ляфонт, бронза у хозяйки трассы Тесс Джонсон.

В общем зачете Кубка мира-2018/19 казахстанка пока 4-я как среди могулистов, так и среди представителей всех дисциплин лыжного фристайла.

В мужском турнире Павлу Колмакову не хватило совсем чуть-чуть до попадания в заветную 6-ку лучших по итогам финала-1, которая и допускается до финала-2, где разыгрываются медали. Дмитрий Рейхерд, постоянно бывающий на подиумах этапов Кубка мира, оказался в финале-1 на 15 месте. Что интересно, непобедимый Кинсбери также остался без наград этого этапа - он занял лишь 5 место. А победу в Лэйк-Плэсиде одержал француз Бенжамин Каве, вслед за ним на пьедестале оказались швед Уолтер Уолберг и австралиец Мэтт Грэм.

Сейчас Дмитрий Рейхерд 6-й среди могулистов и 7-й среди всех фристайлистов. Павел Колмаков занимает 12 место в могуле и 31-е в сводной таблице

"Сегодня было плохая погода, видимость нулевая, снегопад, поэтому многие оступились. Но я считаю, что это не главное, все были в равных условиях. То, что мы сегодня без медалей - это недоработка, мы исправимся, обещаю. По итогам этапа скажу, что в нашей сборной Павел Колмаков - большой молодец", - прокомментировала главный тренер сброной Казахстана по фристайлу-могулу Елена Круглыхина.

Впереди у могулистов еще 3 этапа Кубка мира, крайний из которых состоится в Алматы на Шымбулаке 2-3 марта. Чемпионат мира по фристайлу пройдет с 1 по 9 февраля в американском Парк-сити. Для могулистов это будет ночной старт - они будут соревноваться в темное время суток.

Альберт Ахметов.

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