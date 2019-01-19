"Байбек реально молодец". Начальник МПС Шымкента проехал по Аль-Фараби

Он проехал весь проспект за 9 минут 18 секунд.

Начальник местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан проехал по проспекту Аль-Фараби в Алматы и остался под впечатлением. Видеозапись поездки он опубликовал в Facebook, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня вечером опробовал на себе нововведение на дорогах Алматы. Проехал по проспекту Аль-Фараби. Знаете, впечатлило. Акиму города респект, ведь разгрузили этот участок. Когда со скоростью 60 км/ч едут все машины, то нет никаких пробок. Проехал весь проспект за 9 минут 18 секунд. Все Байбека критикуют, а он реально молодец", - подписал он видео.

15 января в Алматы на проспекте Аль-Фараби, улице Саина и ВОАД снизили скорость с 80 до 60 км/ч. В полиции города напомнили о мировом опыте, который показал, что снижение скоростного режима на дорогах Нью-Йорка, Лондона и других мировых мегаполисов сделало дороги в этих городах одними из самых безопасных в мире, как для пешеходов, так и для автомобилистов и спасло десятки жизней.

Новые дорожные знаки появились на дорогах несколькими днями ранее.

Кроме этого, о поездке по Аль-Фараби рассказал и сам аким Алматы на заседании маслихата города.

"Я сегодня в два часа поехал по Аль-Фараби. Спокойно, без нервов. Ни в одном месте не было пробки. От Достыка и до Аскарова. Никаких лихачей, спокойно ехали, без остановки. Это всего 2-3 минуты, и столько разговоров. По улицам ежедневно передвигаются порядка 700 тысяч автомобилей, средняя скорость в часы пик составляет 19 км/ч, когда в городах, подобных Алматы, эта скорость больше в полтора раза. Мы будем к этому идти", - сказал он.

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