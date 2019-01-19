Нефть дорожает на ожиданиях сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+

Поддержку нефтяным котировкам оказывает также статистика буровой активности в США.

Мировые цены на нефть в пятницу вечером показывали прирост в районе 3% по основным маркам на ожиданиях сокращения добычи странами-участницами договорённостей ОПЕК+ и на статистике буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 01.11 аст стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,47%, до 62,69 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в 63 доллара за баррель, которую не преодолевал с 7 декабря. А цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,25%, до 53,76 доллара за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) ранее в пятницу призвал все страны-участницы соглашения активизировать усилия для полной реализации договорённостей о сокращении добычи нефти. При этом в четверг был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, согласно которому страны организации снизили добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки.

"Это дает сигнал рынку, что они (ОПЕК+ - ред.) серьезны. Они также пытаются показать рынку, что готовы соблюдать условия соглашения, а особенно - Саудовская Аравия", - сказал агентству Рейтер аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).

Поддержку нефтяным котировкам оказывает также статистика буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число задействованных нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 18 января, уменьшилось на 21, до 852 единиц. Это минимальный показатель с мая.

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