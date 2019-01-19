Какое оружие в России страшнее ядерного, рассказали американские СМИ

США делают большую ошибку, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Российские ракеты с неядерными боеголовками смертоноснее ядерного оружия, и США делают большую ошибку, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом пишет Foreign Policy, передает РИА Новости..

Издание отмечает, что выход из ДРСМД может оказаться пагубным для Вашингтона. Так, Москве особо не нужно наращивать ядерный потенциал, однако разрыв соглашения позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками.

Журнал сообщает, что на момент подписания ДРСМД стороны не особо задумывались о том, что соглашение также установит запрет и на ракеты с неядерными боеголовками, поскольку их считали второстепенными после их ядерных аналогов. Однако некоторые понимали, каким потенциалом может обладать высокоточное неядерное оружие – в этой связи издание вспоминает слова, произнесенные в 1984 году Николаем Огарковым, который на тот момент был начальником Генштаба ВС СССР. По его мнению, высокоточное ракеты с увеличенной дальностью полета могут резко повысить разрушительные возможности неядерного оружия, что в итоге сделает его близким к ядерному оружию в плане эффективности.

Также подчеркивается, что НАТО пользуется широким арсеналом крылатых ракет, которые попадают под ограничение ДРСМД. Лазейкой для этого стало размещение такого вооружения на военных кораблях, подводных лодках и самолетах. Для России, в свою очередь, единственным способом ответить на угрозу с Запада является разработка более смертоносных неядерных ракет наземного базирования – такие технологии у Москвы есть, а выход Вашингтона из договора позволит их воплотить в жизнь.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (500-1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь Майк Помпео четвертого декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже второго февраля.

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