Ученые рассказали, какая диета обеспечит здоровье будущим поколениям

Современный рацион питания людей, сформированный под влиянием западной кухни, опасен для будущего человечества и планеты в целом.

Для того чтобы обеспечить здоровое будущее человечества, сегодня людям необходимо резко сократить потребление мяса и яиц. Поэтому ученые из Великобритании разработали "повсеместную здоровую диету", которая обеспечит здоровье будущим поколениям. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование британской комиссии по вопросам питания и здоровья, передает РИА Новости.

Согласно исследованию, современный рацион питания людей, сформированный под влиянием западной кухни, опасен для будущего человечества и планеты в целом, поскольку по прогнозу ученых к 2050 году население Земли достигнет 10 миллиардов человек. Таким образом, они считают, что потребление мяса должно сократиться до семи граммов в день, чтобы спасти планету и снизить число преждевременных смертей.

Как отмечает издание, среднестатистическая сосиска весит порядка 65 граммов, и, следовательно, ученые призывают людей съедать не больше маленького кусочка сосиски в день. В качестве альтернативы можно съесть мясной шарик, маленький кусок гамбургера или чуть меньше половины ломтика бекона.

Кроме того, согласно диете, помимо разрешенных семи граммов мяса, в день можно будет съедать 500 граммов овощей и фруктов, 29 граммов мяса птицы, 28 граммов рыбы. При этом в неделю можно съесть полтора яйца.

Помимо этого, ученые заявляют, что люди также должны вдвое сократить употребление красного мяса и сахара, и вместо этого чаще есть орехи, фрукты, овощи и бобовые.

Как считают авторы исследования, эта диета не только поможет людям вести более здоровый образ жизни, но также снизит негативные эффекты от изменений климата, вырубки лесов, эрозии почвы и сокращения природного многообразия.

"Еда, которую мы едим, влияет на здоровье людей и на здоровье планеты, и сейчас, мы все делаем неправильно. Нам нужны беспрецедентные перемены в глобальной системе питания, осуществленные с учетом особенностей каждой страны", - приводит издание слова профессора Лондонского университета Тима Лэнга.

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