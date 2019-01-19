Бывший муж Гульнары Каримовой предъявил права на замороженные счета в Швейцарии

Мансур Максуди, гражданин США и бывший муж Гульнары Каримовой, заявил, что претендует на часть средств дочери первого президента Узбекистана, замороженных на банковских счетах в Швейцарии.

Бывший муж Гульнары Каримовой предъявил права на часть средств, замороженных на банковских счетах в Швейцарии. Об этом Максуди заявил в интервью швейцарской газете Der Bund, пишет nuz.uz.

Мужчина и его брат Фарид намерены получить 100 из 800 миллионов франков, арестованных генпрокуратурой Швейцарской Конфедерации в 2012 году по обвинению Гульнары Каримовой и группы других лиц в отмывании денег.

Мансур Максуди – американский бизнесмен, в данный момент живущий в Нью-Йорке. С Гульнарой Каримовой они были женаты десять лет – с 1991 по 2001 годы.

"Когда брак распался, у него и его брата Фарида была изъята вся принадлежавшая им в Узбекистане собственность, – пишет швейцарское издание. – Их доля в совместном предприятии Coca-Cola Bottlers Uzbekistan через посредническую фирму перешла швейцарской компании Zeromax".

Как отметил в интервью Мансур Максуди, его семья не допустит, чтобы подробности этого преступления были скрыты. "Все, кто причастен к этому делу, столкнутся с проблемами", - сказал экс-супруг Каримовой.

Братья Максуди обвиняют швейцарские банки в том, что те "скрыли отмывание денег". Теперь, по их словам, "правительству Швейцарии нужно принять правильное решение".

Отвечая на вопрос швейцарских журналистов, почему Максуди предъявляют свои требования лишь спустя несколько лет, Мансур сказал: "Моих детей в Узбекистане держат в качестве заложников. Я могу действовать, только когда они будут в безопасности".

"Чтобы не навредить своим детям, Мансур Максуди избегал общения со СМИ. Этот разговор – первое его интервью. Оно проводилось по скайпу. Сейчас его дети находятся в Лондоне", – пишет Der Bund.

И теперь Мансур собирается восстановить экономическую справедливость. Главной проблемой он считает то, что Швейцария хочет "перевести деньги в Узбекистан".

Генпрокуратура Узбекистана 28 июля 2017 года сообщила, что в августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже надзорное ведомство сообщило, что в отношении Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, Каримова с помощью сообщников легализовала на территории 12 зарубежных стран активы на сумму более $1,3 млрд, €63,5 млн евро, £27,1 млн и 18,5 млн франков. Утверждается, что на территории Швейцарии находятся денежные средства в размере $777,8 млн.

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