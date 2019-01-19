В Актобе кондуктор выгнала бабушку из автобуса

По словам очевидца, у женщины не хватило денег на оплату проезда.

По словам очевидца, у женщины не хватило денег на проезд, передает Zakon.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

В сообщество aktobe_zello опубликовали видео, на котором кондуктор выгоняет из автобуса женщину. По словам очевидца, у женщины не хватило денег на оплату проезда.

- Выходи! Твоя сумка на улице. Не нервируй. Выходи давай! – кричит кондуктор на женщину, и указывает ей на выход из автобуса.

На что женщина отвечает ей, что она едет к своим детям, и просит принести ее сумку. Однако вскоре женщина выходит из автобуса.

Автобус, в котором произошел инцидент, был полным, но никто из пассажиров не помог женщине с проездом.

Инцидент произошел в автобусе маршрута №8. ТОО "ПАТП" сообщает, что сейчас идет проверка:

- Женщина преклонного возраста, ссылаясь на инвалидность, при этом, не имея подтверждающих документов, не оплачивала проезд. Это и стало причиной перепалки между кондуктором и женщиной. Данный экипаж до выяснения отстранили от работы. Мы также убеждены, что никто из сотрудников не хотел задеть, граждан нашего города. Также хотелось бы напомнить всем категориям граждан, которые имеют право на льготный проезд, обязательно иметь при себе подтверждающие документы, - пишет ТОО "ПАТП".

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