Путинцева и Дияс проиграли во втором круге парного разряда на Australian Open

Ранее они завершили выступление в одиночном разряде.

Казахстанки Юлия Путинцева и Зарина Дияс проиграли во втором круге в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает Vesti.kz.

На этой стадии они уступили чешской паре - Маркета Вондроушова и Барбора Стрыцова в двух сетах - 2:6, 2:6.

Что примечательно, Путинцева и Стрыцова встречались на Australian Open в первом круге одиночного разряда. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу казахстанской теннисистки.

На старте турнира в парном разряде Дияс и Путинцева переиграли российско-словенский дуэт - Ирина Хромачева и Далила Якупович со счетом 6:3, 6:4.

Дияс и Путинцева уже завершили выступление в одиночном разряде Australian Open. Так, Зарина проиграла в первом круге, а Юлия - во втором.

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