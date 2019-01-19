В футболе могут изменить одно из самых главных правил

Нарушение за случайную игру рукой будет наказываться лишь за пределами штрафной площади

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос введения наказания за случайную игру рукой, передает The Times.

По информации издания, нарушение за случайную игру рукой будет наказываться только вне штрафной площади.

IFAB таким образом намерен исключить случайную игру рукой в нападении. 11-метрой будет назначаться только в случае умышленной игры рукой.

Ранее сообщалось, что в Международной федерации футбола (ФИФА) хотят внести изменения в правила допинг-контроля футболистов, которые существуют в данный момент.

Источник: Газета.ру

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