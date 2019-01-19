Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Туман и осадки обещают в субботу синоптики

В северных регионах ожидается снег, в южных - дождь.

Фото : webpark.ru19 января 2019, 09:29

На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя ветер 22-27, порывы более 30 м/с. В Туркестанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Кызылординской области местами туман, гололед усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с с низовой метелью, ночью и утром местами туман. В Жамбылской области местами туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Мангыстауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами туман, гололед, в Мангыстауской, Кызылординской усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Погода в Алматы: 8°, преимущественно облачно

Погода в Астане: -3°, облачно.

Полный прогноз погоды на 19 января.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты