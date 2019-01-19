Туман и осадки обещают в субботу синоптики

В северных регионах ожидается снег, в южных - дождь.

На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя ветер 22-27, порывы более 30 м/с. В Туркестанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Кызылординской области местами туман, гололед усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с с низовой метелью, ночью и утром местами туман. В Жамбылской области местами туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Мангыстауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами туман, гололед, в Мангыстауской, Кызылординской усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Погода в Алматы: 8°, преимущественно облачно

Погода в Астане: -3°, облачно.

Полный прогноз погоды на 19 января.

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