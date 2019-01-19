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"Она тихо загибалась". Подруга Пугачевой рассказала о ее неудачной операции

Пластическую операцию Примадонне делали в Швейцарии.

Фото : © РИА Новости/Евгения Новоженина19 января 2019, 10:04

Знаменитая певица Алла Пугачева едва не умерла 30 лет назад из-за неудачной пластической операции. Об этом вспомнила подруга Примадонны Мила Андреева, пишет Лайф.

По ее словам, в начале 90-х Пугачева решилась на операцию, чтобы выглядеть моложе рядом со своим 29-летним возлюбленным — композитором Сергеем Челобановым. Между ними была разница в возрасте 12 лет.

Как рассказала "Вокруг ТВ" Андреева, пластическую операцию Примадонне делали в Швейцарии.

— Ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо, — призналась подруга Пугачевой.

Впрочем, отношения композитора и певицы так и не сложились и их роман прекратился.

Ранее Пугачева пожаловалась на старость и на резкое ухудшение здоровья. Также сообщалось, что супруг певицы телеведущий Максим Галкин выложил фото резко помолодевшей Примадонны, и оно повергло в шок ее поклонников.


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