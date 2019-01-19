Женщина 17 дней жила с упаковкой таблеток в горле

Ирландка не заметила, как проглотила упаковку лекарств целиком.

Жительница Белфаста, столицы Северной Ирландии, 17 дней прожила с застрявшей у нее в горле упаковкой обезболивающих таблеток, сообщает BMJ Case Reports.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в горле и дискомфорт при глотании. Она также отметила неприятные ощущения в области шеи и сказала, что симптомы появились после ночного приема обезболивающего препарата.

Осмотр, рентген и эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки ничего не показали, поэтому врачи предположили, что пациентка просто поцарапала пищевод при глотании таблеток, и назначили ей соответствующее лечение.

Однако спустя несколько дней женщина снова обратилась к медикам с теми же жалобами, после чего ее направили на гастроскопию. В результате специалисты обнаружили блистер с таблетками в верхней части пищевода пациентки. Она случайно проглотила его посреди ночи.

Ей провели операцию по удалению инородного тела, которая прошла успешно.

Кусок пластика не создавал проблем при приеме пищи и воды. "Я понятия не имела, что проглотила это", – призналась пациентка медикам.

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