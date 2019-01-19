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Власти Мексики сообщили о втором за сутки пожаре на трубопроводе

Пока нет данных о погибших или пострадавших в результате инцидента.

Фото : © Flickr / 16:9clue19 января 2019, 11:09

Второй за сутки пожар на трубопроводе произошел в центральной части Мексики: на этот раз возгорание произошло в штате Керетаро, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Milenio.

По данным управления общественной безопасности муниципалитета Сан Хуан дель Рио в Керетаро, на месте пожара находятся службы гражданской обороны и сотрудники чрезвычайных служб. Пока нет данных о погибших или пострадавших в результате инцидента.

Ранее в пятницу произошел взрыв на трубопроводе в мексиканском штате Идальго, в результате которого, по данным губернатора штата Омара Файяда, погибли 20 человек, ранения получили более 60. Эти люди собирали топливо из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте утечки или незаконной врезки.

"Жители зоны были эвакуированы, территория закрыта, оказывается помощь властями штата, муниципалитета и военными, идет оценка ущерба", — говорится в сообщении Pemex.

Сейчас на месте работают 11 машин скорой помощи, в госпиталях города Тула объявлена тревога. При этом пострадавшие с тяжелыми ожогами будут направлены в два госпиталя в Мехико.


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