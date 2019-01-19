Полиция опровергла информацию о заражающих вирусом террористах
Сообщение рассылалось еще в январе прошлого года, но продолжает ходить по мессенджерам.
Фото : из открытых источников19 января 2019, 11:39
Жители Актау активно рассылают в социальных сетях информацию о группе террористов, заражающих людей вирусом. В департаменте полиции Мангистауской области информацию назвали фейком, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".
- Предупреждение... Если кто-то приходит к вам и говорит, что мы из медицинской школы, хотим проверить ваш сахар в крови бесплатно, не сдавайте тест. Немедленно позвоните в полицию. Они - террористы I.S.I.S, им приходится вводить вирус в кровь. Поделитесь этим с друзьями и семьей, - распространяют в социальных сетях жители Актау.
В ДП Мангистауской области информацию не подтвердили.
- Эта информация ложная, - отметили в ведомстве.
Несмотря на то, что данное сообщение рассылалось еще в январе прошлого года среди жителей столицы, до горожан Актау оно дошло только в этом году.
Тогда в Министерстве внутренних дел также заявили, что данная рассылка к реальности не имеет никакого отношения.
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