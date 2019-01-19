Месть за замечание от начальника: сотрудники подожгли магазин в Караганде

Один из них был на испытательном сроке.

Два жителя Караганды признались в поджоге мебельного магазина, в котором они работали, из мести, передает Zakon.kz.

Новая информация о пожаре, который произошел летом 2018 года на юго-востоке Караганды в мебельном магазине, появилась в Instagram-паблике @patriotkaragandy.

Подожгли магазин два менеджера по продажам. Обоим по 22 года. Парни работали в компании не так давно, один из них был на испытательном сроке и должен был устроиться в штат через несколько недель.

Один из менеджеров получил замечание от начальства и затаил обиду. Парень решил отомстить компании поджогом.

Ночью 15 июля менеджеры приехали к магазину. Один из них открыл дверь своим ключом, затем облил бензином торговый зал и поджег. После этого оба скрылись.

Оба находятся под арестом, их привозят на слушания из следственного изолятора АК 159­/1 департамента УИС Карагандинской области. Им вменяют статью 202 УК "Умышленное уничтожение чужого имущества".

Руководство магазина оценило ущерб от пожара в 70 миллионов тенге.

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