Разбойное нападение на частный дом в Алматы раскрыто

Одного из преступников полиция пока ищет.

Полиция Алматы раскрыла Разбойное нападение на частный дом на территории Турксибского района, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

Двое мужчин совершили налет на дом 50-летнего алматинца, силой отняли ключи от машины и мобильный телефон. С места они скрылись на Toyota Avensis хозяина дома.

Полиция быстро установила подозреваемых: ими оказались гр. Я. 1982 года рождения и гр. А 1979 года рождения.

Один из подозреваемых задержан и водворен в изолятор временного содержания. Поиски второго фигуранта продолжаются.

Досудебное расследование по данному факту следственным отделом Управления полиции Турксибского района проводится по ст. 192 ч.2 УК РК.

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