Кредитная мошенница задержана в Алматы

Женщина действовала по стандартной схеме, предлагая содействие в оформлении и получении займов.

В Алматы полиция задержала женщину, которая обещала содействие в оформлении кредитов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Злоумышленница входила в доверие, обещала оказать содействие в оформлении и получении кредитов через известный фонд. За помощь она брала вознаграждение, но обещаний не выполняла.

Доказана причастность задержанной к семи аналогичным эпизодам на территории города.

Подозреваемая – гр. С, 1965 года рождения, уроженка Алматинской области, водворена в ИВС ДП города Алматы. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК - мошенничество.

Для граждан, пострадавших от противоправных действий гр.С., полиция сообщает телефоны, по которым можно будет обратиться: 8-701-852-6094, 8-747-200-0856, 298-53-05, 298-53-41.

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