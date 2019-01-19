Кредитная мошенница задержана в Алматы
Женщина действовала по стандартной схеме, предлагая содействие в оформлении и получении займов.
В Алматы полиция задержала женщину, которая обещала содействие в оформлении кредитов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Злоумышленница входила в доверие, обещала оказать содействие в оформлении и получении кредитов через известный фонд. За помощь она брала вознаграждение, но обещаний не выполняла.
Доказана причастность задержанной к семи аналогичным эпизодам на территории города.
Подозреваемая – гр. С, 1965 года рождения, уроженка Алматинской области, водворена в ИВС ДП города Алматы. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК - мошенничество.
Для граждан, пострадавших от противоправных действий гр.С., полиция сообщает телефоны, по которым можно будет обратиться: 8-701-852-6094, 8-747-200-0856, 298-53-05, 298-53-41.
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