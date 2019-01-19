Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Спецоперация по задержанию преступников прошла в Алматы

Полиция вычислила и проводила задержание группы воров-домушников, в состав которой входили трое приезжих.

Фото : ДП Алматы19 января 2019, 13:22

Днем 18 января в Алмалинском районе Алматы прошла спецоперация по задержанию группы воров-домушников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Днем, когда дома никого не было, воры проникли в одну из квартир жилого комплекса в центре города и вынесли золото и крупную сумму денег.

При проведении оперативных мероприятий автомобиль фигурантов быстро вычислила полиция. В ходе преследования преступники пытались скрыться, однако их машину заблокировали на пересечении улиц Тургут Озала и Карасай батыра. При осмотре автомобиля были обнаружены вещественные доказательства.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК.

Уже доказано три преступных эпизода, совершенных группой. Трое мужчин в возрасте от 32 до 45 лет, двое из которых ранее судимы за имущественные преступления. Все участники преступного промысла задержаны и водворены в ИВС ДП Алматы. Проводятся следственные действия.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты