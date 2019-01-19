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Машина с детьми провалилась под лед в ВКО

Пятилетняя девочка утонула, ее тело извлекли из воды спасатели на следующий день.

Фото : КЧС МВД РК19 января 2019, 13:28

Автомобиль ВАЗ 2109 провалился под лед в Восточно-Казахстанской области, погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВМД РК Нурсултана Нурахметова.

ЧП произошло в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, в 10 километрах от села Алгабас, на участке Аккудык Бухтарминского водохранилища. Вечером 18 января в не санкционированном для езды месте под лед провалилась машина. В салоне находились пять человек: супруги и трое детей. Четверо выбрались на лед самостоятельно.

С 7.30 утра 19 января спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС проводили поиски девочки 2013 года рождения.

В 9.30 спасатели извлекли тело из воды.


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