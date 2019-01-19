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На Бали введут налог для туристов

Доход от туристического налога пойдет на финансирование программ по сохранению окружающей среды и балийской культуры.

Фото : life-in-travels.ru19 января 2019, 14:34

Власти курортного острова Бали планируют ввести налог для иностранных туристов в размере $10. Об этом сообщает газета The Straits Times со ссылкой на местную администрацию.

Губернатор острова Вайан Костер сказал, что доход от туристического налога пойдет на финансирование программ по сохранению окружающей среды и балийской культуры.

"Это даст нам большие финансовые возможности для поддержки развития Бали", — отметил он.

По данным газеты, Бали в 2017 году принял около 5,7 млн иностранных туристов, большинство из которых приехали из Китая и Австралии. В 2018 году этот показатель достиг не менее 6 млн человек.

Костер выразил надежду, что налог не станет препятствием для туристов и они "будут рады заплатить за совершенствование острова". Он подчеркнул, что налог коснется только иностранцев. По его словам, иностранные граждане приезжают на Бали в целях отдыха, тогда как индонезийцы — чтобы повидаться с родственниками и поучаствовать в национальных мероприятиях.

В настоящее время законодательный орган Бали обсуждает, каким образом будет взиматься налог. Большинство склоняется к тому, чтобы включить его в стоимость авиабилетов. Еще один вариант — собирать налог на специальных стойках в аэропорту.

Источник: РБК


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