В двух областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Туман и гололед прогнозируют синоптики.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 января днем в Кызылординской области местами сохраняются юго-восточный, южный ветер 15-20 м/с, 21-22 января местами туман, гололед. В Костанайской области местами ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!