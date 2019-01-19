В двух областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Туман и гололед прогнозируют синоптики.
Фото : 24.kz19 января 2019, 15:31
Синоптики объявили штормовое предупреждение в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
20 января днем в Кызылординской области местами сохраняются юго-восточный, южный ветер 15-20 м/с, 21-22 января местами туман, гололед. В Костанайской области местами ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%
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