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В двух областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Туман и гололед прогнозируют синоптики.

Фото : 24.kz19 января 2019, 15:31

Синоптики объявили штормовое предупреждение в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 января днем в Кызылординской области местами сохраняются юго-восточный, южный ветер 15-20 м/с, 21-22 января местами туман, гололед. В Костанайской области местами ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%


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