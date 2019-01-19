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Рисунки, которые невозможно отличить от реальных прототипов

Цветные карандаши и пастель - вот магия сингапурского художника.

Фото : bigpicture.ru19 января 2019, 15:56

Что вы видите на этой фотографии? Осколки разбившейся вазы? Вы ошибаетесь, это лишь рисунок, на котором с потрясающей реалистичностью изображена разбитая ваза. Именно такие рисунки с помощью цветных карандашей и пастели делает на поверхности дерева сингапурский художник Ivan Hoo.

Источник: bigpicture.ru


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