Рисунки, которые невозможно отличить от реальных прототипов

Цветные карандаши и пастель - вот магия сингапурского художника.

Что вы видите на этой фотографии? Осколки разбившейся вазы? Вы ошибаетесь, это лишь рисунок, на котором с потрясающей реалистичностью изображена разбитая ваза. Именно такие рисунки с помощью цветных карандашей и пастели делает на поверхности дерева сингапурский художник Ivan Hoo.

Источник: bigpicture.ru

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