На Шымкент и Астану надвигается снегопад
Синоптики предупредили о сильных осадках.
Фото : Фразы.СУ19 января 2019, 16:01
В Туркестанской и Акмолинской областях объявлено штормовое предупреждение на 20 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков, 20 января днем в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки. Местами туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. В Шымкенте и Туркестане ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Астане 20 января будут туман, гололед, на дорогах гололедица.
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