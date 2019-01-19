На Шымкент и Астану надвигается снегопад

Синоптики предупредили о сильных осадках.

В Туркестанской и Акмолинской областях объявлено штормовое предупреждение на 20 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, 20 января днем в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки. Местами туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. В Шымкенте и Туркестане ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Астане 20 января будут туман, гололед, на дорогах гололедица.

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