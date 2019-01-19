Очевидцев смертельного наезда на 63-летнего мужчину ищут в Уральске

Виновник скрылся с места аварии

В ночь на 18-ое января в районе инфекционной больницы был сбит 63-летний мужчина. Он скончался на месте аварии. Полиция объявила в розыск виновника ДТП и свидетелей случившегося, передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую Неделю".

- 18 января примерно в 02:30 неизвестный водитель на неустановленной автомашине сбил пешехода на пересечении улиц Курмангалиева и Оренбургская. Виновник скрылся с места аварии, - сообщает старший инспектор ОМПС УП Уральска майор полиции Динара Абдулкаликова.

От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте аварии.

- Просьба всем, кто стал очевидцем аварии, водителей, у кого установлены видеорегистраторы, а также всех, кто владеет какой-либо информацией об этом ДТП откликнуться, и сообщить в отделение розыска УМПС ДП ЗКО по следующим телефонам: 102,92-17-00, 92-17-44,8 777 183 7454, 8 701 849 85 64. Анонимность и вознаграждение гарантируем, - говорит Динара Абдулкаликова.

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