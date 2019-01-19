Фируза Шарипова окунулась в прорубь

Январское купание она совершает уже не первый раз.

Чемпионка мира в двух весовых категориях Фируза Шарипова поддержала традицию купания в проруби. Омовение она совершила на Княжьем озере в Московской области, сообщает Zakon.kz.

Температура на улице составляет около семи градусов ниже нуля.

Отметим, что сама Фируза является мусульманкой. При этом январское купание она совершает уже не первый раз.

“Закаляйте тело и дух! Раньше я каждый год окуналась в воду в Таразе. Конечно, там не настолько холодно. Но я думаю, что это даже лучше - тренирует силу воли и поднимает дух”, - отметила Шарипова.

Купание в проруби на Крещение Господне 19 января считается неотъемлемой традицией православного праздника Богоявления.

Предполагается, что купание в крещенской ледяной проруби очищает от грехов. Верующий должен посетить службу в храме, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду, а вот само купание считается добровольным дополнением.

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