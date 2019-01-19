87 столичных водителей автобусов попали в "чёрный список"

"Чёрный список" формируется на основе ряда нарушений.

В прошлом году в "чёрный список" Астана LRT попали 87 водителей, благодаря чему теперь им запрещено работать в общественном транспорте столицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

По словам директора центра квалификации специалистов транспорта "Астана LRT" Жениса Жалбыра, для водителей, на которых поступают жалобы, проводятся специальные курсы.

"У нас в центре есть специальные курсы для нарушителей. В 2018 году в центре квалификации специалистов транспорта "Астана LRT" переобучение прошли более 100 водителей, которые нарушили правила дорожного движения или на которых жаловались пассажиры. Насколько такие обращения обоснованы, выявляется при непосредственном расследовании департамента транспортного контроля и комиссии по безопасности движения. Если жалоба подтверждается, компания дает рекомендацию отправить водителя на переобучение. Также проводим тестирование, составляем его психофизиологическое состояние. Если человек конфликтный, раздражительный, то, конечно, он не проходит тесты. Такого водителя мы не допустим управлять общественным транспортом", - пояснил Женис Жалбыр.

Как сообщили в компании, в прошлом году в "черный список" водителей столицы попали 87 человек. Им запрещено работать в общественном транспорте столицы.

"Черный список" формируется на основе ряда нарушений. Например, произошло ДТП с серьезными последствиями. "Если на водителя неоднократно поступают жалобы со стороны пассажиров. Даже если он прошел курсы переобучения, нами будут приняты меры по увольнению такого работника", - сказал директор центра квалификации специалистов транспорта "Астана LRT".

Однако, по словам Жениса Жалбыра, половина поступающих от пассажиров жалоб на водителей являются необоснованными.

"Из общего количества водителей порядка 5-10 процентов допускают ДТП или на них есть жалобы со стороны пассажиров. Для каждого нарушителя на курсах особое внимание уделяется на те дисциплинарные моменты, с которыми связано нарушение. Половина жалоб, поступающих из социальных сетей, службы "109", которые мы расследуем, - необоснованные. Наше программное обеспечение позволяет мониторить работу водителя, проверить, заехал ли он на остановку, выпустил ли пассажиров, открыл ли двери. Датчики пассажиропотока, внутренние и внешние камеры фиксируют все, что происходит во время маршурта. Можно отследить полную картину происходящего на линии", - рассказал он.

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