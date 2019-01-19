Как казахстанцы окунались в ледяную воду

На крещенские купания пришли люди разных возрастов, национальностей и вероисповедания.

18 и 19 января православные христиане по всему Казахстану отмечают праздник Крещения Господня. Непременным атрибутом, помимо сочельника и Крестного хода, является погружение в купель. Zakon.kz предлагает подборку фотографий и видео крещенских купаний.

Крещение Господне - христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Существует поверье, согласно которому вода в этот день обладает целебными свойствами. Перед погружением в прорубь, священник читает молитвы и трижды погружает в воду крест, тем самым причисляя водоем к священной реке Иордан.

Несмотря на холод в разных регионах страны, на крещенские купания пришли люди разных возрастов, национальностей и вероисповедания.

Так, в Актобе оборудовали семь мест для купания. Жители приходили семьями, в компании друзей и даже по одному.

Фото: Диапазон.

В Уральске горожане спустились к проруби после служения в Соборе Михаила Архангела. Всего было оборудовано 14 купелей - в городском парке культуры и отдыха, в районе Старого Собора, спортивной базы "Динамо", женского монастыря, в Деркуле на конечных остановках маршрутов №7 и №4, а также возле магазина "Магнит", в районе завода "Металлист", в затоне им.Чапаева, п. Коминтерн, поселках Желаево, Серебряково, Круглоозерное - в двух местах, пишет "Мой ГОРОД".

Фото: Мой ГОРОД.

В Усть-Каменогорске в прорубь окунулись более 5000 человек. Как сообщили в ДЧС, ночь прошла без происшествий.

Фото: YK-news.kz.

В Актау автолюбители двух клубов собрались на берегу моря. На праздник приехало несколько десятков автомобилистов, передает "Лада".

Фото: Lada.kz.

Фотографиями и видеозаписями процесса активно делятся пользователи соцсетей.

Экономист Рахим Ошакбаев заметил, что в Астане Крещенские купания становятся популярнее с каждым годом.

Фото: Бауржан Сериков/ Facebook.

"В палатку зашел, одни казахи. Один русский сидит, и все. Это супер! Это говорит о чем? Интеграция!" - сказал житель Астаны.

Алматинцев же порадовала плюсовая температура воздуха. Тем не менее, вода не показалась теплой.

Фото: Алмаз Толеке/ Informburo.kz.

Стоит отметить, что на всех местах дежурили медики, спасатели и полицейские. Для жителей были оборудованы палатки, где они могли выпить горячего чая и согреться после погружения в купель. К счастью, никаких серьезных происшествий не зафиксировано.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!