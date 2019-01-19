Казахстанские хоккеистки уступили в финале квалификации ЧМ

В упорной борьбе казахстанские хоккеистки стали обладательницами серебряных медалей и не смогли преодолеть квалификацию.

Команда Казахстана уступила в финале квалификации женского ЧМ по хоккею, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В финале квалификации женского чемпионата мира-U18 (дивизион 1, группа Б) команда Казахстана уступила Южной Корее.

Наши девушки в третьем периоде сравняли счет, отыгравшись с 1:3. В овертайме никто из соперников не смог забить гол. В серии послематчевых буллитов определился победитель – команда Кореи.

В итоге, в упорной борьбе казахстанские хоккеистки стали обладательницами серебряных медалей и не смогли преодолеть квалификацию.

Казахстан – Корея 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Сон -08:06

1:1 – Кенесова (Сулайманова Д.) – 15:39

1:2 – Ким -42:55

1:3 – Ким -45:47 ГБ

2:3 – Козгулова -45:59

3:3 – Шахматова (Пяткова) – 53:40 ГБ

3:4 – Чой – 65:00 ПБ

Вратари: Кононова – Ху

Броски: 26-45

Штраф: 10-6

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